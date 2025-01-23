Требуется планировка офиса (около 98,5 кв. м) рабочие зоны, ресепшн,

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт7 заявок70 просмотров
#1$50

Это конкурс! кто обрисует планировку тот и заберет первое место в конкурсе, не скидывайте планировки других объектов или фотографии интерьеров.

Описание проекта:
Нужно разработать оптимальную планировку офиса общей площадью около 98,5 кв. м (1060 кв. футов) на основе предоставленного плана (см. вложение). В офисе необходимо разместить:

  • Лаунж-зону (обязательно отдельная зона за стеклянной перегородкой со скругленным углом референс во вложении), которая должна включать:

    • Диван

    • Телевизор

    • Кресла

    • Мини-бар

  • Две рабочие зоны (по 6 рабочих мест каждая).

  • Зону ресепшн (у входа).

  • Рабочее место руководителя.

  • Сан-узел на плане остаются неизменными!

  • Миникухня на плане остаются неизменными!

Требования:

  1. Оптимальная эргономика – удобное расположение зон с учетом движения сотрудников и клиентов.

  2. Функциональность – комфортное рабочее пространство и эффективное использование площади.

  3. Визуализация – план-схема с расстановкой мебели и пояснениями.

  4. Файлы на выходе – изображение в хорошем качестве (PDF, PNG, JPG)

Так же во вложении Plan B - это то как мы себе видели расположение, нужны еще варианты, возможно использование столов неправильной формы

Дизайн интерьеров
3 месяца назад
sanli
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Был
3 месяца назад
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