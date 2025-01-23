# 1 — $ 50

Это конкурс! кто обрисует планировку тот и заберет первое место в конкурсе, не скидывайте планировки других объектов или фотографии интерьеров.

Описание проекта:

Нужно разработать оптимальную планировку офиса общей площадью около 98,5 кв. м (1060 кв. футов) на основе предоставленного плана (см. вложение). В офисе необходимо разместить:

Лаунж-зону (обязательно отдельная зона за стеклянной перегородкой со скругленным углом референс во вложении), которая должна включать: Диван Телевизор Кресла Мини-бар

Две рабочие зоны (по 6 рабочих мест каждая).

Зону ресепшн (у входа).

Рабочее место руководителя .

Сан-узел на плане остаются неизменными!

Миникухня на плане остаются неизменными!

Требования:

Оптимальная эргономика – удобное расположение зон с учетом движения сотрудников и клиентов. Функциональность – комфортное рабочее пространство и эффективное использование площади. Визуализация – план-схема с расстановкой мебели и пояснениями. Файлы на выходе – изображение в хорошем качестве (PDF, PNG, JPG)

Так же во вложении Plan B - это то как мы себе видели расположение, нужны еще варианты, возможно использование столов неправильной формы