Ищем дизайнера-иллюстратора для постоянного сотрудничества в создании графических иллюстраций для канала по архитектуре и дизайну интерьеров. Необходим опыт работы, умение работать в команде и знание программ для визуализации и проектирования. Возможность начать на этой неделе приветствуется. Бюджет обсуждается.
Требуется планировка офиса (около 98,5 кв. м) рабочие зоны, ресепшн,
Это конкурс! кто обрисует планировку тот и заберет первое место в конкурсе, не скидывайте планировки других объектов или фотографии интерьеров.
Описание проекта:
Нужно разработать оптимальную планировку офиса общей площадью около 98,5 кв. м (1060 кв. футов) на основе предоставленного плана (см. вложение). В офисе необходимо разместить:
Лаунж-зону (обязательно отдельная зона за стеклянной перегородкой со скругленным углом референс во вложении), которая должна включать:
Диван
Телевизор
Кресла
Мини-бар
Две рабочие зоны (по 6 рабочих мест каждая).
Зону ресепшн (у входа).
Рабочее место руководителя.
Сан-узел на плане остаются неизменными!
Миникухня на плане остаются неизменными!
Требования:
Оптимальная эргономика – удобное расположение зон с учетом движения сотрудников и клиентов.
Функциональность – комфортное рабочее пространство и эффективное использование площади.
Визуализация – план-схема с расстановкой мебели и пояснениями.
Файлы на выходе – изображение в хорошем качестве (PDF, PNG, JPG)
Так же во вложении Plan B - это то как мы себе видели расположение, нужны еще варианты, возможно использование столов неправильной формы
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