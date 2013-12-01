Требуется визуализатор экстерьеров

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт8 заявок377 просмотров

Нужен визуализатор способный на уровне выдавать по 2 дома в неделю. На каждый дом нужно по 3 визуализации. (фасад, задник и перспектива). Дома не сложные, по одинаковым размерам. Много интересной работы. Нужны свободные руки.

11 лет назад
barishev-arch
Владимир 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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