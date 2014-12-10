Визуализации интерьера в программе 3d Max

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Закрыт1 заявка107 просмотров

Сергей, доброго времени суток! Ищем Исполнителя для создания визуализации интерьера двух отелей в Крыму. Первый в г. Саки - нужна визуализация двухкомнатного номера с гостиной-студией. Второй в Севастополе - нужна зона ресепшен и лобби - предполагается open space. Срок - до 20 мая. Сколько стоят ваши услуги?

3ds Max
10 лет назад
ElenaGolynskaya
46 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров