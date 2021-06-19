Визуализация

Светлана, здравствуйте! Интересует сотрудничество по визуализации в 3Dmax. Есть проект: https://drive.google.com/file/d/116buvQpYWBHZpcALNUXLb2NnxZePSTe1/ Необходимо выполнить по 2-3 рендера по 6 помещениям. Дополнительно проектировщик подготовит подробное ТЗ по каждому помещению для визуализации. Главный момент: с заказчиком в большей части все материалы утверждены, но он не примет окончательного решения пока не увидит визуализацию, т.е. нужны сначала пререндеры (до 2х правок перед рендером) + возможны правки со стороны проектировщика, если результат сильно не соответствует ТЗ. Планируется постоянная работа, т.к. на подходе еще проекты, но важно сработаться в команде. Мое

предложение: выполнить на пробу пререндер одной спальни за оплату, если все хорошо, работаем над остальными помещениями далее. От Вас хотел бы узнать, какая общая стоимость данной работы по визуализации (65 м2, около 15 рендеров на 6 помещений), какая форма оплаты/предоплаты, какие сроки исполнения и в каком формате будет исходник.