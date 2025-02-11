Требуется разработать уникальный экстерьер домика для глэмпинга. Основное внимание должно уделяться комфорту и эстетике, чтобы создать привлекательное пространство для отдыха на природе.
Визуализация дизайна интерера
Необходимо реализовать дизайн (стиль) помещений. С расстановкой мебели и всего необходимого.
Это второй этаж частного дома.
Делаю ремонт в доме родителей и никогда не пробовал себя в роли дизайнера помещений.
Поэтому необходим специалист, который сможет все красиво обыграть.
Все размеры есть.
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