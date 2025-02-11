Визуализация дизайна интерера

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт11 заявок56 просмотров

Необходимо реализовать дизайн (стиль) помещений. С расстановкой мебели и всего необходимого.

Это второй этаж частного дома.

Делаю ремонт в доме родителей и никогда не пробовал себя в роли дизайнера помещений.

Поэтому необходим специалист, который сможет все красиво обыграть.

Все размеры есть.

Дизайн интерьеров
2 месяца назад
Vinat
42 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Анастасія
 
27 лет
3 месяца в сервисе
Была
22 дня назад
месяц назад
Олеся
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
8 дней назад
месяц назад
Лиана
 
28 лет
месяц в сервисе
Была
4 дня назад
месяц назад
Виктор
 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
4 часа назад
1 отзыв
месяц назад
Юлия
 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
3 отзыва
месяц назад
Анастасия
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
26 отзывов
2 месяца назад
#1
Интерьеры и Экстерьеры
Заур
 
41 год
3 года в сервисе
Был
8 часов назад
2 отзыва
2 месяца назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Аслиддин
 
22 года
год в сервисе
Был
2 месяца назад
2 месяца назад
Геворг
 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
35 отзывов
2 месяца назад
ТОП-5
Интерьеры и Экстерьеры
Віра
 
40 лет
2 года в сервисе
Была
18 часов назад
2 месяца назад
Вадим
 
22 года
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад
2 месяца назад