В примерах, то что есть у конкурента. Задача - сделать свои модели в таком же стиле. Сколько это будет стоить, в перерасчету на 1 экспозицию? Входные данные будут - точные размеры и материал, ...
Визуализация двухкомнатной квартиры
Здравствуйте!
Меня интересует услуга визуализации помещений в двухкомнатной квартире.
Квартира 45 кв.м с нестандартной планировкой. Лоджия утеплена и совмещена с кухней, в спальне французский балкон, совместный санузел, потолки 250 см, второй этаж. План-схема квартиры во вложенном файле.
Общая идея планировки, цвета и предметов у меня уже есть.
Основные цвета - спокойные, светлые, но у каждой зоны квартиры есть свой оттенок -
светлозеленая, фисташковая спальня,
синяя морская ванна,
гостиная с ярким красным, золотым, терракотовым участком,
кухня с частью лоджии в серых тонах,
входная дверь и прихожая коричневая, золотая.
Материалы натуральные или подобие натуральных.
Пол - паркетная доска (спальня и гостиная) и керамогранит, плитка в остальной части квартиры.
Потолок - короба с точками и Led-лентой, натяжной потолок.
Стены - краска, обои, плитка
На лоджии предполагаю отделку всей лоджии, или её части пробковым покрытием,
Двери в потолок,
Арка в коридоре, соединяющем прихожую и кухню,
Встроенные шкафы в трех нишах дома как основное место хранения,
Много источников света во всем доме
Если у Вас есть дополнительные собственные идеи, с удовольствием также можно обсудить.
Если Вам это интересно, сообщите, пожалуйста, примерный уровень стоимости Вашей работы и как Вы видите её выполнение.
Спасибо!
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С уважением,
Игорь Надточиев
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