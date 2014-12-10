Визуализация двухкомнатной квартиры

Здравствуйте!

Меня интересует услуга визуализации помещений в двухкомнатной квартире.

Квартира 45 кв.м с нестандартной планировкой. Лоджия утеплена и совмещена с кухней, в спальне французский балкон, совместный санузел, потолки 250 см, второй этаж. План-схема квартиры во вложенном файле.

Общая идея планировки, цвета и предметов у меня уже есть.

Основные цвета - спокойные, светлые, но у каждой зоны квартиры есть свой оттенок -

светлозеленая, фисташковая спальня,

синяя морская ванна,

гостиная с ярким красным, золотым, терракотовым участком,

кухня с частью лоджии в серых тонах,

входная дверь и прихожая коричневая, золотая.

Материалы натуральные или подобие натуральных.

Пол - паркетная доска (спальня и гостиная) и керамогранит, плитка в остальной части квартиры.

Потолок - короба с точками и Led-лентой, натяжной потолок.

Стены - краска, обои, плитка

На лоджии предполагаю отделку всей лоджии, или её части пробковым покрытием,

Двери в потолок,

Арка в коридоре, соединяющем прихожую и кухню,

Встроенные шкафы в трех нишах дома как основное место хранения,

Много источников света во всем доме

Если у Вас есть дополнительные собственные идеи, с удовольствием также можно обсудить.

Если Вам это интересно, сообщите, пожалуйста, примерный уровень стоимости Вашей работы и как Вы видите её выполнение.

Спасибо!

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С уважением,

Игорь Надточиев