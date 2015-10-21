Визуализация экстерьера

Добрый день!

Необходимо выполнить визуализацию экстерьера и планы этажей по предоставленной архитектуре - 001 АР - Акцент. Достаточно 1-2 ракурса фасада.

Важный момент: стиль экстерьера проекта должен быть похож на предоставленные в письме визуализации (002 РН120 и 003 РН119) и планы этажей (002_1, 002_2, 003_1).

Сколько это будет стоить и как много займет времени выполнение этой задачи?