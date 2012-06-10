Визуализация и дизайн 2 спален

Выполнить дизайн и визуализацию 2 помещений в коттедже. Хозяйская спальня и гостевая спальня. Стиль между классикой и современным (т.е. без всякой лепнины). Пол паркетная доска, стены декоративная штукатурка и обои, красивый потолок, красивые шторы. Есть план расстановки мебели и пожелания от заказчика. Помещения просторные, большой площади, сроки быстрые, бюджет не меняю.

Оплата быстрыми переводами(контакт). Работаю без предоплаты. 70% плачу после получения скринов с экрана 3дмакс о готовности к рендеру. Возможны корректировки от заказчика. 30% после утверждения откорректированных скринов. Скрины желательно к пятнице.