В примерах, то что есть у конкурента. Задача - сделать свои модели в таком же стиле. Сколько это будет стоить, в перерасчету на 1 экспозицию? Входные данные будут - точные размеры и материал, ...
Визуализация интерьера 3ds max
Елизавета, доброго времени суток! Ищем Исполнителя для создания визуализации интерьера двух отелей. Первый в г. Саки - нужна визуализация двухкомнатного номера с гостиной-студией. Второй в Севастополе - нужна зона ресепшен и лобби - предполагается open space. Срок - до 25 мая. Сколько стоят ваши услуги?
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