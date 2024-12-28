Cоздавать интерьер для спальни нужно по техническому заданию от дизайнера.

в финале должно быть 7 рендеров с разных ракурсов, чтобы в полной мере показать детали проекта.

прилагаются файлы, предоставленные дизайнером, а также

пример качества рендера, который вы хотите создать.

желательно новичок , работы не много , одна спальня только