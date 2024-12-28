Ищется профессионал в области дизайна интерьеров или архитектуры для совместной работы. Основное направление - разработка интерьеров и экстерьеров. Ожидается сотрудничество с опытными специалистами.
Визуализация комнаты
Cоздавать интерьер для спальни нужно по техническому заданию от дизайнера.
в финале должно быть 7 рендеров с разных ракурсов, чтобы в полной мере показать детали проекта.
прилагаются файлы, предоставленные дизайнером, а также
пример качества рендера, который вы хотите создать.
желательно новичок , работы не много , одна спальня только
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