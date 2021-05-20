Визуализация квартиры 100кв.м.

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт19 заявок503 просмотра

Требуется визуализация квартиры 100кв.м. в 3д макс,

от нас: тех задание с описанием и основными чертежами,

от Вас: ссылка на портфолио, сроки, стоимость?

4 года назад
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