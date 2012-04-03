Визуализация офисного помещения (одно помещение)

Здравствуйте!

Нужен виз на офисные помещения площадью 90м/2 (помещений будет три),

стиль -современный

Бюджет ограничен -200$ (на три помещения),

Делать будем по одному помещению –и расчёт, если все будет ок-то предполагается дальнейшее сотрудничество за разумную цену.

Дизайн придуман развертки по стенам и планы вышлю на электронку с кем будем сотрудничать

От вас исходник в 3D+ jpg (4-5 шт с помещения) достаточным для печати на А4

Первый тап -одно помещение конфернец зал

Заранее всем спасибо за заявки!