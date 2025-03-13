Визуализация помещения аптеки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт1 заявка14 просмотров

Необходимо по плану помещения разместить элементы мебели в соотвествии с референс фотографиями.

  1. Должна быть привязка к масштабу помещения (есть план помещения) и общему дизайну по цвету и стилю (есть референс фото)

  2. Разместить вдоль стен встроенные в гипсокартон шкафы с полками и стеклянными дверцами. Ширина шкафа может быть разным от 1 до 1,5м - зависит от размера стены

  3. Разместить в общем стиле г-образный прилавок и за ним, аптечный шкаф в общем стиле

    все материалы доступны по ссылке https://disk.yandex.ru/d/nse6hFcBxNyrYQ

Визуализация объектов
месяц назад
V0-v0
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Был
месяц назад

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Юра
 
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Был
2 дня назад
месяц назад