Екстер‘єр та інтер’єр будинка зі зрубу

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Закрыт14 заявок311 просмотров

Доброго дня,знаю що хочу!Але потрібна візуалізація для будівництва.Будинок зі зрубу.1)Зміна плану,поміняти місцями с/у та котельню.2)тераса біля фасаду відкрита.3)підвищення з вхідної зони 80 см

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