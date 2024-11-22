Требуется построить модель в Simulink для процесса размола сырья в барабанной мельнице. Необходимо реализовать регулировку скорости оборотов барабана, уровень сырья, контроль расхода и подачу воздуха для очистки пыли. Идеальная модель должна включать все указанные элементы для полноценного функционирования.
Заказ архитектора-визуализатора на срочный проект
Всем привет! Ищем архитектора-визуализатора на срочный проект на эти выходные. Работы не много, но нужен с опытом.
?Требования:
• Опыт фотореалистичной визуализации
• Опыт визуализации АГР
• Опыт создания фасадов для общественных зданий.
• Опыт композинга фото с птички и рендера
?Описание задачи:
Задача на выходные. Надо смоделировать два здания на основе фотографий. Высотка и малоэтажное. Встроить в фотографию. Три-пять изображений с разных ракурсов. Процессы курируем, с исполнителем всегда на связи.
?Условия:
Работа по договору. Размер оплаты по договоренности, в пределах рынка. (не обидим)
?? Просьба сразу прикладывать свои кейсы.
Заявки фрилансеров
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