Всем привет! Ищем архитектора-визуализатора на срочный проект на эти выходные. Работы не много, но нужен с опытом.

?Требования:

• Опыт фотореалистичной визуализации

• Опыт визуализации АГР

• Опыт создания фасадов для общественных зданий.

• Опыт композинга фото с птички и рендера

?Описание задачи:

Задача на выходные. Надо смоделировать два здания на основе фотографий. Высотка и малоэтажное. Встроить в фотографию. Три-пять изображений с разных ракурсов. Процессы курируем, с исполнителем всегда на связи.

?Условия:

Работа по договору. Размер оплаты по договоренности, в пределах рынка. (не обидим)

?? Просьба сразу прикладывать свои кейсы.