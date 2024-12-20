Необходимо завершить дизайн интерьера маленькой однушки, подобрать цветовую гамму для мебели, стен и текстиля. Также требуется дать рекомендации по изменениям в проекте. Мебель будет изготовлена под заказ, открыты идеи по доработке интерьера.
Закончить дизайн интерьера
Приветствую.
Есть готовый проект маленькой однушки, в котором, сконструирована и расставлена мебель, осталось подобрать цветовую гамму (мебели( дсп, кромки), стен, потолка, ковров, одеял, подушек, занавесок) и дать рекомендации, может где-то нужно что-то убрать или добавить или изменить. Мебель будет изготавливаться под заказ, место для идей открыто.
https://drive.google.com/file/d/1YJM3fYupieWo2sk2K8DSibPFc2CsrJSd/view?usp=share_link
Предлагайте ваши идеи.
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