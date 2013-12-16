1с выгрузка поля акционная цена в Виртуалмарт

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка115 просмотров

Добрый день, сайт работает с 1с, но стала необходимость сделать выгрузки акционной и старой цены, отображатся должны по класической схеме, новая под ней зачеркнутая старая

11 лет назад
he100885ldv
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Надо сделать тему для вордпресса

    $100

    Надо сделать тему для вордпресса (wordpress\wp-content\themes). Если вы раньше для вордпресса(wordpress) темы не делали, добавляться в исполнители ненадо! Тема должна быть совместима с плагином wp-shop, надо учитывать ...

    CSSWordPress
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта интернет-магазина одежды

    Здравствуйте! Нужен бюджетный, но красочный магазин одежды с типовым набором функций, адаптированный для СЕО продвижения, без товарного заполнения (заполнять будем сами более 1000 товаров). На Битриксе или OpenCart. Так же потребуется его ...

    Opencart
    Интернет-магазины43 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработки для opencart.

    $50

    Всем привет. 1) Добавить выбор свойств (опций) и (Количество) товаров в карточку в категории. 2) Доработать доставку добавить до метро, до квартиры (по умолчанию), почтой. 3)Доработать ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта

    $500

    Добрый день. Могу ошибиться с выбором раздела, так что заранее извиняюсь. Задача следующая. Планируем сделать новый сайт с двумя функциями. 1. Редактор, с помощью которого клиент сможет сам добавить ...

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработать шаблон на prestashop

    $100

    http://livedemo00.template-help.com/prestashop_37493/ - Есть этот шаблон. Необходимо его перевести на русский. Магазин и платежные систем не нужны. Требуется оформить каталог гостинниц, создать все пункты меню. Заменить кнопку купить на "забронировать" и еще ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин

    $500

    Нужен еще один интернет магазин ..Сделать нужно под ключ , точную копию http://demo.ksenmart.ru но с изюменкой как внутри так и снаружи,чтобы был уникальным..Домен и хостинг предоставлю..Функционально он должен быть точным, но визуально можно внести изюминку(лекту)..Он ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка модуля для virtuemart 2

    Необходимо доработать существущий модуль для обмена с программой 1С. Довавить возможность выбора шаболона категории. Добавить выгрузку заказов а 1С. Настроить автоматический обмен.

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Prestashop шаблон.

    $200

    Создание Prestashop шаблона.. Нужен больше знающий движок кодер чем программист .. Только натяжка сверстанного дизайна без разработки доп расширений.. 1-3 работы в месяц ..

    PrestaShop
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад