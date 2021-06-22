20 небольших правок в сайте на Битриксе

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Закрыт6 заявок3308 просмотров

Необходимо внести около 20 правок в интернет-магазин на Битриксе.

Правки разные (донастроить систему тегов, поменять иконку, поменять надпись на кнопке, изменить текст в форме письма-отбойника, настроить личный кабинет пользователя и т.п.)

Платим по затраченным часам. 

Оплата происходит из России.

Пишите, пожалуйста, сразу свою ставку за час.

3 года назад
NIK-aleks
Алексей 
53 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
3 года назад
Денис
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
10 часов назад
107 отзывов
3 года назад
Борис
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Илья
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
12 отзывов
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
11 часов назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
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Микаел
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад