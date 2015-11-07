Задача - создать сайт интернет-магазина контактых линз, очков (оправ) и аксессуаров и оптимизация сайта (чтоб он выскакивал в первой пятерке в конкретном городе и районе при поисковых запросах). Готовы использовать шаблон templatemonster (пример шаблона, который нравится ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
5 лейдингов прикрутить к opencart.
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