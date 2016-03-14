Необходимо произвести аудит сайта www.postavugli.ru Необходимы ответы на вопросы:

1) Обеспечит ли сайт хорошую конверсию (в первую очередь интересует дизайн - устарел или не устарел морально);

2) Стоит ли доделывать сайт на этом шаблоне или начать с нуля на новом более современном шаблоне.

3) Стоимость вывода в топ по Сибири и Дальнему востоку (крупные города) - список из 50 ключей;

4) Стоимость работ по доделке сайта -наполнение статьями, описаниями товаров, сео-оптимизация.

По предоставлению отчета передам проект по доделке сайта.