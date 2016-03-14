Администрирование офферов. Тоесть подключаете оффера и размешаете ссылку его в соцсетях, и т.д. Все подробно расскажу, все действия.
Аудит сайта
Необходимо произвести аудит сайта www.postavugli.ru Необходимы ответы на вопросы:
1) Обеспечит ли сайт хорошую конверсию (в первую очередь интересует дизайн - устарел или не устарел морально);
2) Стоит ли доделывать сайт на этом шаблоне или начать с нуля на новом более современном шаблоне.
3) Стоимость вывода в топ по Сибири и Дальнему востоку (крупные города) - список из 50 ключей;
4) Стоимость работ по доделке сайта -наполнение статьями, описаниями товаров, сео-оптимизация.
По предоставлению отчета передам проект по доделке сайта.
Заявки фрилансеров
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