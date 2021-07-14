Бэкенд разработку сайта

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  2. Интернет-магазины
Завершен9 заявок710 просмотров

На базе интернет-магазина необходимо сделать простенький сайт с мебелью (столы и стулья)

Дизайн и frontend сделаны (архив отправим), осталось сделать backend разработку

4 года назад
proftorg58
Юлия 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vladsel
Влад 
31 год
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
$150
10 дней
Работа выполнена в весьма короткие сроки с соблюдением всех требование и предпочтений. На связи 24/7
Понятная задача. Адекватное общение. Оплата вовремя. Рекомендую заказчика, приятно работать!

Заявки фрилансеров

Vladsel
Влад 
31 год
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
287 отзывов
4 года назад
Сергей
 
49 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 отзывов
4 года назад
Артём
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
4 года назад
Кирилл
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
4 года назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
4 года назад

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