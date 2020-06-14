Блок доставок

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Закрыт5 заявок899 просмотров

Интернет магазин разрабатывается на crm Битрикс При оформлении заказа используется стандартный модуль sale.order.ajax Необходимо допилить блок с выбором службы доставки Если пользователь выбирает "Доставка" - ему предлагается выбор - СДЭК или ГУРУ (СДЭК уже готов) При выборе пункт «Самовывоз», появляется выпадающий список с пунктами доставки c указанием примерной даты доставки. Дата доставки рассчитывается исходя из сегодняшнего дня недели + кол-во дней до дня отправки с ЦС в этот ТП в соответствии с графиком + кол-во дней в пути до данного ТП.

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