Болванка сайта-каталога

Каталог товаров с фильтром по 8-12 параметрам. Фильтр в стиле (http://test3.breakdesigns.net/index.php/search/cases/) или подобном ему.

Загрузка данных из "экселя" (возможно стандартными средствами типа csvi импорт.

Не типичное представление категории товаров (товары связаны с родит. категорией).

Сортировка на выбор : "по цене", "по родит. категории".

Максимально упрощенная корзина - для отправки заказа требуется только ввод email, телефона и имени.

Сроки - самые сжатые. Исполнитель должен быть на связи два раза в день, реально работать над проектом.

Подробности в личной переписке.