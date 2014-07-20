Болванка сайта-каталога

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок203 просмотра

Каталог товаров с фильтром по 8-12 параметрам. Фильтр в стиле (http://test3.breakdesigns.net/index.php/search/cases/) или подобном ему.

Загрузка данных из "экселя" (возможно стандартными средствами типа csvi импорт.

Не типичное представление категории товаров (товары связаны с родит. категорией).

Сортировка на выбор : "по цене", "по родит. категории".

Максимально упрощенная корзина - для отправки заказа требуется только ввод email, телефона и имени.

Сроки - самые сжатые. Исполнитель должен быть на связи два раза в день, реально работать над проектом.

Подробности в личной переписке.

11 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SoftUniq
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-4)
11 лет назад
$300
14 дней
В оговоренные сроки работа не выполнена.

Заявки фрилансеров

SoftUniq
38 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
17 отзывов(-4)
11 лет назад

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