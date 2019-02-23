Чат для олайн магазина на Opencart Shop

Задача такая - настроить выгрузку товаров с [url=http://prom.ua/]Prom.ua[/url] через YML для [url=http://rozetka.ua/]Rozetka.ua[/url] Сделать что бы цены и наличие синхронизировались автоматически, и учитывались все характеристики товара. Сайт обуви, около 80 товаров . Ищу человека который уже заводил товары на [url=http://rozetka.ua/]Rozetka.ua[/url] , требования розетки сброшу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
К онлайн магазину на opencart нужно прикрутить чат.
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