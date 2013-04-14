Есть сайт miradar.ru, CMS VamShop. Нужно исправить ошибки в сайте ( их не много) и внести не большие дополнения. Подробнее готов обсудить в скайпе.
Cms для интернет-магазина и верстка
Ищу верстальщика-программера для верстки и натяжки cms на готовый дизайн сайта – интернет-магазин.
Инет-магазин сделан по образцу западного – функции можно посмотреть тут – www.sinomio.com зарегистрировавшись предварительно.
Cms предпочтительно Drupal, но готова обсудить варианты (если объективно что-то может быть лучше для данного проекта – обоснуйте). Joomla сразу говорю "нет".
Дизайн прикрепляю внизу.
С Вас – сроки, стоимость, пару примеров работ, адекватный расчет своих сил (т.е. если сомневаетесь, потянете ли – лучше не браться).
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