Cms для интернет-магазина и верстка

Ищу верстальщика-программера для верстки и натяжки cms на готовый дизайн сайта – интернет-магазин.

Инет-магазин сделан по образцу западного – функции можно посмотреть тут – www.sinomio.com зарегистрировавшись предварительно.

Cms предпочтительно Drupal, но готова обсудить варианты (если объективно что-то может быть лучше для данного проекта – обоснуйте). Joomla сразу говорю "нет".

Дизайн прикрепляю внизу.

С Вас – сроки, стоимость, пару примеров работ, адекватный расчет своих сил (т.е. если сомневаетесь, потянете ли – лучше не браться).