Cms для интернет-магазина и верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт10 заявок167 просмотров

Ищу верстальщика-программера для верстки и натяжки cms на готовый дизайн сайта – интернет-магазин.

Инет-магазин сделан по образцу западного – функции можно посмотреть тут – www.sinomio.com зарегистрировавшись предварительно.

Cms предпочтительно Drupal, но готова обсудить варианты (если объективно что-то может быть лучше для данного проекта – обоснуйте). Joomla сразу говорю "нет".

Дизайн прикрепляю внизу.

С Вас – сроки, стоимость, пару примеров работ, адекватный расчет своих сил (т.е. если сомневаетесь, потянете ли – лучше не браться).

DrupalJoomla
12 лет назад
Zarya307
39 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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