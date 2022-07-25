Cтікери в інтернет магазині

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Закрыт1 заявка247 просмотров

Потрібно повернути на сайт (після переносу на хостінгу з одного акк на інший) стікери на фото товарів: хіт, новинка, акція. Не відображаються, хоча файли стікерів є. 

CMS - Image Shop

3 года назад
dva81
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
44 отзыва(-3)
3 года назад

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