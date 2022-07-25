Создание интернет-магазина на любой CMS с современным дизайном и функционалом. Реализуйте обмен данными с 1С по XML и карточки товара с вариантами. Включите ценовые группы пользователей и подсчет бонусов. Заказ отправляется в виде email и XML. Подробные требования указаны в файле.
Cтікери в інтернет магазині
Потрібно повернути на сайт (після переносу на хостінгу з одного акк на інший) стікери на фото товарів: хіт, новинка, акція. Не відображаються, хоча файли стікерів є.
CMS - Image Shop
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