Требуется разработать функционал для интернет-магазина на базе Opencart 3 в соответствии с подготовленным техническим заданием. Необходимо выполнить все пункты ТЗ. Бюджет на начальном этапе составляет 10 000 руб., возможен пересмотр цены.
Дизайн интернет-магазина на OpenCart
ребуется дизайн интернет-магазина инженерной сантехники. Эталон результата который должен получиться ссылка. https://miralls.ru/ (желательно даже лучше)
Какие страницы нужно будет отрисовывать:
Главная
О Компании
Каталог
Доставка и оплата
Запись на шиномонтаж
Услуги
Типовая посадочная страница
Личныйкабинет
Корзина
Контакты
Сайт будет разрабатываться на OpenCart (нужно учесть это при проработке фильтров, корзины, ЛК). Обязательно нужно показать основные страницы в мобильном варианте. Желательно в Figme.
Дизайн должен быть с соблюдением правил UI/UX. Обязательное соблюдение правил типографики.
Прошу сразу прислать ссылки на дизайн интернет-магазинов похожей тематики (если есть).
Заявки фрилансеров
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