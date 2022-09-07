Дизайн интернет-магазина на OpenCart

ребуется дизайн интернет-магазина инженерной сантехники. Эталон результата который должен получиться ссылка. https://miralls.ru/ (желательно даже лучше)

Какие страницы нужно будет отрисовывать:

Главная

О Компании

Каталог

Доставка и оплата

Запись на шиномонтаж

Услуги

Типовая посадочная страница

Личныйкабинет

Корзина

Контакты

Сайт будет разрабатываться на OpenCart (нужно учесть это при проработке фильтров, корзины, ЛК). Обязательно нужно показать основные страницы в мобильном варианте. Желательно в Figme.

Дизайн должен быть с соблюдением правил UI/UX. Обязательное соблюдение правил типографики.

Прошу сразу прислать ссылки на дизайн интернет-магазинов похожей тематики (если есть).