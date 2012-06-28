Создать интернет магазин на своей или коробочной CMS (Битрикс, Umi) Продажа обуви Дизайн есть ТЗ прикрепляю
DLE 9.5: установить модуль интернет-магазина
Требуется установка модуля интернет-магазина на суп ДЛЕ : цена, описание товара и корзина
Заявки фрилансеров
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