Требуется подключить интернет магазин к программе "Покупка на маркете" http://help.yandex.ru/partnermarket/purchase/about.xml Магазин сделан на Joomla 2.5 + joomshoping Требуется реализовать в виде плагина к магазину ( тоесть без хаков ядра, чтобы ...
Добавить на WooCommerce сервис KupiVKredit
Нужно добавить на WooCommerce сервис KupiVKredit.
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