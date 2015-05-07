разработка email маркетинга под ключ тематика - оптовая поставка нефтепродуктов оптовикам, конечным потребителям разработка, внедрение, с возможностью дальнейшей самостоятельной работы(добавление контактов, итп)
Доделать Интернет-магазин
Есть Сайт www.tiamo.od.ua - написанный на престашопе, нужен ряд работ по нему для лучшей работы:
- мобайл шаблон
- к шаблону не привязан, можно сменить имеющийся на любой другой
- сделать удобную смену цен в одно нажатие, не входя в карточку товара, как на пром.юа
- сделать массовую смену цен в 1 клик на % или величину.
Просьба пожалуйста озвучить цены и сроки.
Оплата по сайту только после полной сдачи работы, а то преценденты были, в недоработках исполнителей.
Заявки фрилансеров
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