Доделать Интернет-магазин

Есть Сайт www.tiamo.od.ua - написанный на престашопе, нужен ряд работ по нему для лучшей работы:

- мобайл шаблон

- к шаблону не привязан, можно сменить имеющийся на любой другой

- сделать удобную смену цен в одно нажатие, не входя в карточку товара, как на пром.юа

- сделать массовую смену цен в 1 клик на % или величину.

Просьба пожалуйста озвучить цены и сроки.

Оплата по сайту только после полной сдачи работы, а то преценденты были, в недоработках исполнителей.