Доделать WooCommerce сайт

Доброго времени суток. Есть интернет магазин на фреймворке Laravel 8.0. Нужно на него установить API Conversions. Возможность получать информацию о: - покупка - корзина с добавленным - просмотр веб-сайтов - подписки по электронной почте - выписка - клиенты - реклама
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу опытного и свободного сейчас разработчика по WooCommerce что бы доделать магазин asap.
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