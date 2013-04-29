Доделка сайта на Opencart. Срочно

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка172 просмотра

Нужен срочно спец-прогер в своем деле по движку opencart, нужно доделать на сайте доставку, систему скидок и оформление. Подробное ТЗ прикрепляю, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь. Бюджет 100 баксов на доставку и оформление. Сайт предоставлю исполнителю.

Opencart
12 лет назад
Strekoza5
Евгения 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров