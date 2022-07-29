Донастроить магазин на Bitrix + OptPRO

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Закрыт3 заявки414 просмотров

Есть множество мелких нюансов, которые необходимо отстроить / исправить на сайте, построенном на Битрикс + OptPRO. Хотим найти исполнителя, с которым можно созвониться, предметно, с демонстрацией экрана все обсудить, получить стоимость-сроки и приступить к реализации.

3 года назад
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