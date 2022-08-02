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Завершен3 заявки282 просмотра

Зробити

3 года назад
Bogdan888
Богдан 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Vaigor
Игорь 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
$20
1 день
Все просто чудово, завдання виконано в той же день, дуже швидко і якісно, чим я мега задоволений, Ігор єдиний хто зміг все зробити як потрібно. Плюс дуже гарна і комунікаційна людина з якою приємно спілкуватися. Рекомендую на всі 1000%
Дуже задоволений співпрацею з Богданом. Була чутко поставлена задача та своєчасна оплата.

Заявки фрилансеров

Vaigor
Игорь 
22 года
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Валерий
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов(-3)
3 года назад
Дилрозбек
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 отзыва
3 года назад

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