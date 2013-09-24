Доработать интернет-магазин

Есть интернет-магазин на движке бизнес-молодости: http://jakuzi5.ru/.

Нужно внести несколько изменений и доработок:

1. На главной странице в каталоге перед выводимыми товарами сделать вывод названий категорий самого верхнего уровня, из которых выводятся товары.

Вывод названия категории предусмотреть при наличии в ней хотя бы одного товара. Если в данную категорию товары пока не добавлены, её названия в каталоге на Главной не выводить.

2. После товаров выведенной категории сделать ссылку "Смотреть остальные товары категории такой-то".

3. Сделать переадресацию покупателя при нажатии кнопки "Заказать" в корзине на отдельную страницу, а не на всплывающее окно, как это есть сейчас. Страница уже готова.

4. В карточке товара ПОД кнопкой "Купить" добавить вывод товаров из этой же подкатегории. Надпись: "Другие комплектации ....(тут название подкатегории товара)"

Формат вывода - такой же, как вывод товара в каталоге на Главной (название, фото, цена, "подробнее", "купить").

5. Убрать блок "Сообщество" с возможностью когда надо снова его активировать.

6. Вместо блока "Сообщество" сделать блок "Новости" с выводом последних 5-ти новостей.

7. Сделать шире окно каталога.

8. Увеличить шрифты на сайте (возможно, сделать их пожирнее).

9. В админке в разделе "Заказы" добавить экспорт заказов в Excel. С выбором с какой по какую даты экспортировать заказы.

10. Расширить визуальный редактор в админке до уровня а-ля Word.

Вход в админку и на хостинг дам.

Плюсом будет опыт работы с данным движком.

Бюджет - 3000 руб.

Оплата по факту выполнения всех пунктов заявки, без авансирования (есть негативный опыт обратных условий).