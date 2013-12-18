Доработать интернет магазин Drupal + Ubercart

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Завершен2 заявки187 просмотров

1. Добавить единицы измерения (Мл. Гр. См. и т.д.)

2. Сделать изменение цены при выборе другого веса упаковки.

примеры реализации:

http://zooparadise.com.ua/node/6465 - длина

http://zooparadise.com.ua/node/6324 - объем

http://zooparadise.com.ua/node/618 - вес

Скрин во вложении

DrupalNode.js
11 лет назад
webprdp
41 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

gubarev_a
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Работали с Антоном! Все работа была выполнена в сроки и качественно. Спасибо за работу! Рекомендую
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Заявки фрилансеров

gubarev_a
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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