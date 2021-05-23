Доработать интернет-магазин на Joomla и VirtueMart

Привет. Такой вопрос:1) Есть сайт на Битрикс - интернет магазин.2) Надо корректно установить код рекламного кабинета Facebook, чтобы в рекламном кабинете корректно отображались все события и пиксели. Т.е. на пример - оформил ОДИН человек заказ на ...