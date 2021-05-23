Доработать интернет-магазин на Joomla и VirtueMart

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Закрытнет заявок94 просмотра

Здравствуйте!

Не сможете реализовать заказ https://www.weblancer.net/projects/internet-magaziny-61/dorabotat-internet-magazin-na-joomla-i-virtuemart-1110899/, пожалуйста?

Очень нужно для диплома срочно((

Joomla
4 года назад
guest_16217085053475
4 года в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров