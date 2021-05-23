Нужно сделать не коммерческий сайт, с незамысловатым фронтом, интернет-магазин текстиля GlobalTextile (курсовой для университета) с использованием Python, Flask. Что в себе заключает этот проект: - Панель администратора с ограниченным доступом к ней, ...
Доработать интернет-магазин на Joomla и VirtueMart
Здравствуйте!
Не сможете реализовать заказ https://www.weblancer.net/projects/internet-magaziny-61/dorabotat-internet-magazin-na-joomla-i-virtuemart-1110899/, пожалуйста?
Очень нужно для диплома срочно((
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