Доработать интернет-магазин на OpenCart

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Завершен1 заявка142 просмотра

1. Переделать ограничение по максимальному числу фильтров - до 35 параметров!

2. Сделать, чтобы на витрине инфа отображалась:

Производитель

Описание, при нажатии на которое чтобы был переход на страницу товара (можно гиперссылкой)

Цена

3. Зарегить сайт в яндексе (вставить код)

4. Поставить на сайт счетчик яндекса

5. Поставить модуль-дополнение к визуальному редактору

6. Поставить крутилку цены другого дизайна для фильтра

7. Сделать на главной странице категорию “лидеры продаж”

8. Сделать, чтобы фильтр корректно работал на мобильных браузерах

9. Добавить текстовый блок на главную

Opencart
11 лет назад
Rodney7
Родион 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

nextcode
Михаил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$70
2 дня
Работой очень доволен! Выполнил все качественно и в срок! Всегда приятно сотрудничать с Михаилом!!!
Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

nextcode
Михаил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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