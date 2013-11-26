Ищу честного программиста, который хорошо может разбираться в чужом коде. Есть сайт на опенкарте, который очень переделан под сайт-недвижимости. Нужно внести некоторые дополнения. Потом из этого же сайта будем делать ещё 1 с ...
Доработать интернет-магазин на OpenCart
1. Переделать ограничение по максимальному числу фильтров - до 35 параметров!
2. Сделать, чтобы на витрине инфа отображалась:
Производитель
Описание, при нажатии на которое чтобы был переход на страницу товара (можно гиперссылкой)
Цена
3. Зарегить сайт в яндексе (вставить код)
4. Поставить на сайт счетчик яндекса
5. Поставить модуль-дополнение к визуальному редактору
6. Поставить крутилку цены другого дизайна для фильтра
7. Сделать на главной странице категорию “лидеры продаж”
8. Сделать, чтобы фильтр корректно работал на мобильных браузерах
9. Добавить текстовый блок на главную
Выбранный исполнитель
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