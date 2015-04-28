Доработать корзину Virtuemart 2

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Завершен3 заявки140 просмотров

Есть сайт http://qvaleri.bget.ru. Есть оптовые и розничные покупатели. Все реализовано через группы пользователей. Оптовый покупатель имеет поля регистрации. корзина на сайте работает через плагин OnePage. проблема в том, что розничной покупатель при попытке покупке видит в корзине все поля регистрации оптового покупателя. При попытке убрать блок ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ (адрес оплаты) и оформлении заказа через АДРЕС ДОСТАВКи после нажатия кнопки ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ отсылает на страницу http://qvaleri.bget.ru/index.php/login/editaddresscheckoutBT

нужно сделать так, чтобы розничный покупатель вводил только адрес, имя, телефон емейл и все. и не видел полей оптового покупателя.

10 лет назад
Other62
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличный спец! Сделал все четко, грамотно и быстро! рекомендую!!!
Отличный заказчик рекомендую.

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Arkaim92
32 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад