Доработать корзину Virtuemart 2

Есть сайт http://qvaleri.bget.ru. Есть оптовые и розничные покупатели. Все реализовано через группы пользователей. Оптовый покупатель имеет поля регистрации. корзина на сайте работает через плагин OnePage. проблема в том, что розничной покупатель при попытке покупке видит в корзине все поля регистрации оптового покупателя. При попытке убрать блок ВЫСТАВИТЬ СЧЕТ (адрес оплаты) и оформлении заказа через АДРЕС ДОСТАВКи после нажатия кнопки ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ отсылает на страницу http://qvaleri.bget.ru/index.php/login/editaddresscheckoutBT

нужно сделать так, чтобы розничный покупатель вводил только адрес, имя, телефон емейл и все. и не видел полей оптового покупателя.