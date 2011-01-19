Доработать модуль торгового агента на xtCommerce

В задание входит:

Изменить права для просмотра определенных частей административной панели для агентов.

Изменение текстов исходящих емейлов (персонализация).

Изменение названия автоматически генерируемого купона

При правильном подходе к выполнению задания будут сразу же новые заказы.

Интересуют только те фрилансеры, у которых есть опыт работы с магазинами на xtCommerce или osCommerce, наличие скайпа обязательно.

Предложения без суммы рассмариваться не будут