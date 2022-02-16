Тз по Магазин [url=https://keygames.net/]https://keygames.net/ [/url] https://docs.google.com/document/d/1IL1HKrpvxY5Pm5J_7FaKMhqs5A8wVT_IsVTMkcZjJdg/edit
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задание программистам. Доработать сайт https://korzinka24.com/ что на Opencart 3.Изменить дизайн сайта. ТЗ https://docs.google.com/spreadsheets/d/15OOWRdLzTbDUdqXjHvG6hpQ_SIz6xfcvPvBAiApp3m0/edit#gid=0Называйте свою цену и сроки.
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