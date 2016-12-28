Список работ приведен в прикрепленном файле. Просьба указать цены и сроки на каждый пункт, кроме 2-х последних. Спасибо.
Доработать сайт на Опенкарт
Интернет-магазин на Опенкарт – goo.gl/WfdSoE
Нужно сделать автоматическую подгрузку товаров в категориях, когда пользователь опускается до конца списка и доработки, которые описаны в приложенных файлах.
Сделать желательно сегодня-завтра. Обязательно пишите стоимость работы.
Заявки фрилансеров
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