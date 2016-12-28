Доработать сайт на Опенкарт

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Интернет-магазин на Опенкарт – goo.gl/WfdSoE 

Нужно сделать автоматическую подгрузку товаров в категориях, когда пользователь опускается до конца списка и доработки, которые описаны в приложенных файлах. 

Сделать желательно сегодня-завтра. Обязательно пишите стоимость работы.

Opencart
8 лет назад
danil3000
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров