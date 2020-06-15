Доработать загрузку каталога от поставщика на сайт на Битрикс.

Необходимо доработать загрузку данных от поставщика на сайт.

Сайт на 1С-Битрикс, 60wt.ru, шаблон Аспро-Максимум.

Выгрузка представляет собой файлы в формате XML или CSV — отдельные для каждого клиента.

Обновление файлов выгрузки всех клиентов происходит каждые 7-10 часов в бесконечном цикле.

Необходимо отладить правильность и актуальность загрузки на сайт. чтобы все параметры и характеристики передавались на сайт.

Пример загрузки прикрепляю к задаче.

Сейчас данные на сайт загружаются некорректно, в большинстве товаров отсутствуют характеристики, не подтягивается старая и новая цена.