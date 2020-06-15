Доработать загрузку каталога от поставщика на сайт на Битрикс.

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Необходимо доработать загрузку данных от поставщика на сайт. 

Сайт на 1С-Битрикс, 60wt.ru, шаблон Аспро-Максимум.  

Выгрузка представляет собой файлы в формате XML или CSV — отдельные для каждого клиента.

Обновление файлов выгрузки всех клиентов происходит каждые 7-10 часов в бесконечном цикле.

Необходимо отладить правильность и актуальность загрузки на сайт. чтобы все параметры и характеристики передавались на сайт. 

Пример загрузки прикрепляю к задаче. 

Сейчас данные на сайт загружаются некорректно, в большинстве товаров отсутствуют характеристики, не подтягивается старая и новая цена. 

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proffmarketing
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