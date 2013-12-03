Добрый день, нужно внести изменения в стандартный yml для опенкарта на 2-х сайтах Первый одежда http://help.yandex.ru/partnermarket/guides/clothes.xml Второй парфюм http://help.yandex.ru/partnermarket/guides/beauty.xml Укажите - вашу цену - ваш опыт с опенкартом Спасибо!
Доработка и настройка OpenCart
1. На лицевой части сайта есть баннеры, никак не удается сделать так чтобы они соответствовали, большой баннер - маленький баннер.
2. Поменять имя кнопки вместо "Shop now" на русское "Купить"
3. Прописать путь кнопки Raspberry Pi на путь к этому товару http://rspi.com.ua/index.php?route=product/product&path=59&product_id=393
соответственно и другие 3 комплектующих (их по 1 штуке в своей категории).
4. qPanel v0.0.1 - панель быстрого доступа (купили и установили ее, но ) - слева выезжает такая панелька, но как только я добавил туда информацию, то к сожалению написано что нет прав, хотелось чтобы права появились .
Сколько будет стоить эти доработки ?
С уважением Сергей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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