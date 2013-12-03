Доработка и настройка OpenCart

1. На лицевой части сайта есть баннеры, никак не удается сделать так чтобы они соответствовали, большой баннер - маленький баннер.

2. Поменять имя кнопки вместо "Shop now" на русское "Купить"

3. Прописать путь кнопки Raspberry Pi на путь к этому товару http://rspi.com.ua/index.php?route=product/product&path=59&product_id=393

соответственно и другие 3 комплектующих (их по 1 штуке в своей категории).

4. qPanel v0.0.1 - панель быстрого доступа (купили и установили ее, но ) - слева выезжает такая панелька, но как только я добавил туда информацию, то к сожалению написано что нет прав, хотелось чтобы права появились .

Сколько будет стоить эти доработки ?

С уважением Сергей