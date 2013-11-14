Задачи: 1. Создать сайт Библиотеки (наполнять не нужно, только категории). 2. Доступ он-лайн оплаты, корзина, поиск, расширенный поиск, регистрация и вход для клиентов. 3. Обеспечить доступ Скачать после оплаты. 4. Функция ...
Доработка ИМ на Opencart (либо на другом движке)
Только для квалифицированных специалистов, имеющих опыт разработки функциональных ИМ.
Требуется доработать существующий интернет-магазин на Opencart в соответствии с ТЗ.
Ключевая доработка - нужна система оформления заказа на современном уровне.
Рассматриваются также варианты переноса на другие движки, шаблон дизайна имеется.
ТЗ высылаю по запросу.
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