Доработка ИМ на Opencart (либо на другом движке)

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен10 заявок165 просмотров

Только для квалифицированных специалистов, имеющих опыт разработки функциональных ИМ.

Требуется доработать существующий интернет-магазин на Opencart в соответствии с ТЗ.

Ключевая доработка - нужна система оформления заказа на современном уровне.

Рассматриваются также варианты переноса на другие движки, шаблон дизайна имеется.

ТЗ высылаю по запросу.

Opencart
12 лет назад
Nezhin
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$500
10 дней
Были вопросы по проекту, которые мы решили.
Не смотря на недоразумение - ситуация разрешилась! рекомендую сотрудничать с Дмитрием! Спасибо за проект

Заявки фрилансеров

Renaq
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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