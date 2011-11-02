Доработка интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен2 заявки156 просмотров

Нужно сделать 2 кнопки в форме оформлеия заказа:

1. Кнопка "КУПОН"

2. Кнопка "Дисконтная карта"

После нажатия на эти кнопки сумма заказа автоматически перессчитываетс и уменьшается на 50%

14 лет назад
vlamel
Влад 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
14 лет назад
$60
5 дней
Работа выполнена быстро и качественно! все, как мы и хотели. Обязательно будем обращаться еще ни раз. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
14 лет назад

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