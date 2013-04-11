Доработка интернет-магазина

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Закрыт2 заявки118 просмотров

В существующем интернет-магазине (движок ECSHOP) требуется провести следующие работы:

1. Изменить верстку 2 страниц (подвинуть поля и области);

2. Заменить (удалить / скрыть) часть выводимых полей;

3. Подсоеденить магазин по API к курьерской службе.

12 лет назад
Bury2002
Игорь 
52 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров