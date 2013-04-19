Доработка интернет магазина iComp

$250
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Закрыт3 заявки138 просмотров

1. нужно изменить главную страницу слайдер http://www.wowslider.com/jquery-slider-mellow-blast-demo.html, базовая

2. Обновить симплу

3. когда регистрируют юр лицо, не получаем данные которые они вводят БИН ИИК и т.д

4. нужно прикрутить модуль выставление счета http://forum.simplacms.ru/topic/4463-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8E%D1%80-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0/

5. нужно сделать способ доставки и оплаты в 1 странице.

6. Надо включить раздел отзывы рядом с характеристиками

7. Срок 7 дней.

jQuery
12 лет назад
azikee
Азамат 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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