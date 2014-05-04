Доработка интернет-магазина Magento

Развернут сайт на Joomla! 1.5.x + Virtuemart 1.1.7. цель - получить нормальные CEO-урлы. вариант - обновление движка, джумлы и вм, но придется отслеживать, чтобы не слетел шаблон. надо, чтобы после апгрейда не слетел шаблон и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима доработка шаблона интернет-магазина на Magento.
Для запроса ТЗ, присылайте свой e-mail и кратное описание опыта выполнения подобных задач.
Отбор исполнителя будет до 10-го мая, после этого планируется начало работ с выбранным исполнителем.
При успешном выполнении задачи, возможно дальнейшее сотрудничество.
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