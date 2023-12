Доработка интернет-магазина Magento

Есть магазин Joomla (2.5) + виртумарт (2.0) и это все стоит на базе модулй. компонентов и шаблона HiTech от smartaddons. Есть ошибка в ВиртуМарте: Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/m-ag/data/www/m-ag.biz/administrator/components/com_virtuemart/models/customfields.php on line 675 Notice: ...