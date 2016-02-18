Доработка интернет-магазина на django-oscar

Необходим веб-программист для разработки интернет-магазина на основе django-oscar. Есть готовые шаблоны интернет-магазина, необходимо прикрутить их готовому решению django-oscar, настроить, прикрутить платежную систему PayPal.

Требования:

+ знание языка Python;

+ знание веб-фреймворка Django;

+ опыт работы с django-oscar;

+ умение работать с системами контроля версий (git).

Желательно:

+ опыт работы с wagtail.

В качестве кандидатур рассмотрим не только исполнителей, но и консультантов по данным технологиям.

Срок выполнения – до 1 марта.

При отклике на заявку оставляйте контакты для оперативной связи (vk, skype, telegram, WhatsApp).

Цена – по договоренности, с учетом времени работы.